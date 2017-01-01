Авария произошла между Манресой и Кастельгали. После столкновения один из поездов сошел с рельсов.

В Испании в провинциии Каталония столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии один человек и около 60 получили трамвы различной степени тяжести. Об этом накануне вечером сообщило правительство Каталонии.

Столкновение произошло между Манресой и Кастельгали. После столкновения один из поездов сошел с рельсов. Движение на участке было остановлено.

В результате инцидента погиб машинист поезда – 26-летняя женщина, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 15 человек получили ранения средней степени тяжести, у 37 легкие травмы.

Всех пострадавших доставили в больницы. Причины аварии пока не известны.

Cмотрите фотогалерею: В Испании столкнулись два поезда, десятки пострадавших

Ранее в канадской провинции Британская Колумбия поезд сошел с рельсов. Жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека – проводник, проводник-стажер и инженер состава.

А в Индии на полной скорости перевернулся пассажирский поезд, в результате аварии погибли семь человек.

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