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В Британии ураган снес самолет во время посадки

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Пилотам почти удалось посадить лайнер, однако из-за мощного порыва ветра самолету пришлось экстренно набирать высоту.
Самолет British Airways пытается приземлиться в аэропорту Хитроу
Самолет British Airways пытается приземлиться в аэропорту Хитроу
Скриншот

Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра. Видеозапись инцидента опубликовал канал Big Jet TV в Youtube в пятницу, 8 февраля.

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На видео заметно, что пилотам почти удалось посадить лайнер, однако из-за мощного порыва ветра самолету пришлось экстренно набирать высоту после короткого контакта с землей.

В конце недели на Великобританию обрушился ураган Эрик. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.

Как сообщалось 8 февраля, на курорте в Альпах самолет врезался в сугроб.

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Теги: самолет, Лондон, аэропорт, Великобритания
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