В Британии ураган снес самолет во время посадки
Пилотам почти удалось посадить лайнер, однако из-за мощного порыва ветра самолету пришлось экстренно набирать высоту.
Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра. Видеозапись инцидента опубликовал канал Big Jet TV в Youtube в пятницу, 8 февраля.
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На видео заметно, что пилотам почти удалось посадить лайнер, однако из-за мощного порыва ветра самолету пришлось экстренно набирать высоту после короткого контакта с землей.
В конце недели на Великобританию обрушился ураган Эрик. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.
Как сообщалось 8 февраля, на курорте в Альпах самолет врезался в сугроб.
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