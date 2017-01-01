Массовая драка в колонии: 17 заключенных попали в больницу в РФ

Уполномоченный по правам человека в Самарской области выясняет обстоятельства инцидента.

Сейчас обстановка в исправительном учреждении стабилизирована 7dogs.livejournal.com

Российской Федерации 17 заключенных попали в больницу после драки в колонии в Самаре.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Самарской области РФ Ольги Гальцовой.

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“Драка была спровоцирована одним из осужденных, который допустил оскорбительные выражения в отношении других осужденных. В ходе драки неустановленные лица подожгли матрасы в помещении одного из отрядов. Возгорание было потушено. Конфликт между осужденными удалось разрешить в течение короткого времени… Пострадавшим в драке оказана медицинская помощь. 17 человек были госпитализированы“, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с произошедшей в учреждении дракой осужденных в ИК-5 УФСИН России по Самарской области выехала Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

В настоящее время обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, колония работает в штатном режиме.

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