Суслик помог археологам обнаружить клад

Селитренное городище – памятник археологии. На этом месте располагалась столица Золотой Орды – город Сарай-Бату.

Клад серебряных монет обнаружили археологи в России во время раскопок в Астраханской области. В этом им помог суслик, сообщается на сайте Марийского государственного университета.

"На территории Селитренного городища в Астраханской области археологи обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты. Они хранились в холщовом мешочке", – говорится в сообщении.

Всего археологи нашли в ходе раскопок 157 серебряных монет.

Селитренное городище – памятник археологии. На этом месте в средневековье располагалась столица Золотой Орды – город Сарай Аль Махруса, известный также как Сарай-Бату. Раскопки там начались в 1965 году и продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Киеве клад времен Российской империи – два килограмма серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек.

А в Израиле был обнаружен клад с золотыми монетами времен крестовых походов. Находка обнаружена на раскопках древнего города Кесария. Золото обнаружили в бронзовом кувшине, возраст которого около 900 лет. Клад состоял из 24 золотых монет, каждая из которых эквивалентна годовому доходу крестьянина в те дни. Также была обнаружена золотая сережка.

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