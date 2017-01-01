В Индии мальчик из-за болезни стал "оборотнем"

Врожденная форма заболевания гипертрихоз не лечится. Всего в мире зафиксировано порядка 50 случаев этой болезни.

В Индии школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как "синдром оборотня". Об этом накануне сообщило The Daily Mail.

Лалит родился в городе Ратлам, штат Мадхъя-Прадеш, с врожденным гипертрихозом. Состояние, которое носит еще одно название – "синдром оборотня" – вызывает чрезмерный рост волос. Врожденная форма этого заболевания не лечится. Всего в мире зафиксировано порядка 50 случаев гипертрихоза.

Отмечается, что 13-летний мальчик, весьма популярен в школе, но иногда сталкивается с нападками на улице – прохожие называют его называют "обезьяной" и бросают камни. Несмотря на это, Лалит привык к своей внешности. Он хорошо учится и любит спорт.

В будущем мальчик, по его собственным словам, мечтает стать полицейским, чтобы "посадить всех воров и преступников в тюрьму".

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Ранее китайские ученые определили, какие генетические мутации приводят к "синдрому оборотня". Как выяснилось, опасную мутацию несет на себе 17 хромосома.

Также сообщалось, что поляк Томаш Надольский из-за редкой болезни в 25 лет выглядит ребенком. Заболевание носит название болезнь Фабри и причиняет мужчине постоянный дискомфорт. Он должен проводить с капельницей по 20 часов в сутки.

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