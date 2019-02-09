Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нашествие белых медведей: На севере России ввели режим ЧС

Комментариев: 0
Десятки хищников бродят вблизи поселков.
Убивать медведей запрещено
Убивать медведей запрещено
depositphotos.com

В Архангельской области Российской Федерпации ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Читай также: Волк искусал трех человек под Запорожьем

В районе поселка Белушья Губа зафиксировали 52 медведей. Они заходят на территорию села. Отмечаются даже случаи агрессивного поведения диких животных: нападение на людей, проникновение в жилые и служебные помещения. Постоянно в поселке находятся от шести до десяти животных. 

Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на спецтранспорте.

При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны - медведи не реагируют на светошумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.

Читай также: В Беларуси засняли, как зубры отбились от стаи волков

В соцсетях делятся фото и видео косолапых гостей, которые сидят под дверями домов и выпрашивают еду у людей.

“Я кашу варю, а он мордой нюхает. Понимает“, - говорит местная жительница в видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

В Архангельской области нашествие белых медведей
0:00 / 00:40

Как сообщалось в декабре, на Прикарпатье медведь напал на женщину.

Поделись:
Теги: животные, медведи, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь