Нашествие белых медведей: На севере России ввели режим ЧС

Десятки хищников бродят вблизи поселков.

В Архангельской области Российской Федерпации ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей.

Об этом сообщает РИА Новости.

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В районе поселка Белушья Губа зафиксировали 52 медведей. Они заходят на территорию села. Отмечаются даже случаи агрессивного поведения диких животных: нападение на людей, проникновение в жилые и служебные помещения. Постоянно в поселке находятся от шести до десяти животных.

Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на спецтранспорте.

При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны - медведи не реагируют на светошумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.

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В соцсетях делятся фото и видео косолапых гостей, которые сидят под дверями домов и выпрашивают еду у людей.

“Я кашу варю, а он мордой нюхает. Понимает“, - говорит местная жительница в видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

В Архангельской области нашествие белых медведей 0:00 / 00:40

Как сообщалось в декабре, на Прикарпатье медведь напал на женщину.