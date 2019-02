На Сидней обрушился шторм: без света тысячи домов

Мощный шторм обрушился на австралийский город Сидней. Непогода оставила без света больше 40 тысяч домов, затоплены десятки районов. Об этом в субботу, 9 февраля, пишет SBS News.

В Бюро метеорологии Австралии отметили, что в Сиднее за тридцать минут выпало почти 50 мм осадков.

На подтопленных дорогах спасатели эвакуировали девять человек.

That's one hell of a storm!! Less than 15mins work. Madness! #Parramatta #Sydney #sydneyweather pic.twitter.com/9L5RtLFKhI