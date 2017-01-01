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В Париже одному из протестующих оторвало руку

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Один из участников протестного движения "желтые жилеты" получил серьезное увечье во время столкновений с полицией.
Протесты в Париже
Протесты в Париже

В Париже во время столкновений, которые произошли между участниками протестов "желтых жилетов" и правоохранителями, один из демонстрантов потерял руку. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции.

По словам очевидцев, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, штурмовавших ограду парламента.

Сообщается, что пострадавший - фотограф, он хотел отбросить гранату, которая прилетела в группу митингующих, однако она разорвалась в его руке.

ВНИМАНИЕ! Фото и видео содержат шокирующие кадры и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!

 

 

 

Напомним, 9 февраля во Франции начались новые акции протеста "желтых жилетов".

 

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Теги: Франция, протесты, фото, Париж, протест, акции протеста, граната, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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