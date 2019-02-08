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В Кашмире сошла лавина: 12 погибших

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Снежная лавина накрыла полицейский пост, где находились семь человек - пять полицейских и два преступника.
Спасатели обнаружили семь тел
Спасатели обнаружили семь тел

В Кашмире, в западной части полуострова Индостан, в результате схода снежной лавины погибли 12 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает Weather.

Отмечается, что лавиной накрыло тоннель Джавахар и шоссе Джамму-Сринагар.

Среди погибших оказались пять полицейских и два нарушителя, которые пытались спрятаться на посту от надвигающейся лавины. Также во время поисков спасателями были обнаружены тела местных жителей, которые оказались под снегом. 

 

Cмотрите фотогалерею: В Кашмире сошла лавина: 12 погибших

 

Напомним, 6 февраля в Карпатах сошли две лавины.

Также сообщалось, что в Закарпатской области 3 февраля произошло семь сходов лавин.

 

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Теги: лавина, Кашмир, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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