В Кашмире сошла лавина: 12 погибших
В Кашмире, в западной части полуострова Индостан, в результате схода снежной лавины погибли 12 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает Weather.
Отмечается, что лавиной накрыло тоннель Джавахар и шоссе Джамму-Сринагар.
Среди погибших оказались пять полицейских и два нарушителя, которые пытались спрятаться на посту от надвигающейся лавины. Также во время поисков спасателями были обнаружены тела местных жителей, которые оказались под снегом.
Cмотрите фотогалерею: В Кашмире сошла лавина: 12 погибших
Напомним, 6 февраля в Карпатах сошли две лавины.
Также сообщалось, что в Закарпатской области 3 февраля произошло семь сходов лавин.
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