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В Риме прошли массовые акции протеста

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Профсоюзы Италии устроили массовое шествие, требуя от правительства бескомпромиссных мер борьбы с безработицей и бедностью.
Протест в Риме
Протест в Риме

Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Об этом пишут местные СМИ.

Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни.

Митингующие протестуют против политики действующего правительства и требуют реформ, способствующих росту экономики.

 

 

Напомним, во Франции 9 февраля начались новые акции протеста "желтых жилетов".  В Париже один из участников протестного движения получил серьезное увечье во время столкновений с полицией - мужчине оторвало руку.

 

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Теги: Италия, протесты, безработица, фото, протест, Рим, пенсионная реформа, профсоюзы
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Источник: korrespondent.net

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