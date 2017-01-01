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Польша закупит у США ракетные системы

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Польша решила купить у Соединенных Штатов ракетные системы HIMARS с дальностью поражения в 300 километров.
Американская мобильная ракетная система HIMARS
Американская мобильная ракетная система HIMARS
MilitaryLeak


Польша закупит американские мобильные ракетные системы дальностью до 300 километов, сообщает Министерство обороны страны.

Речь идет о системе HIMARS, которая устанавливается на грузовиках. Вместе с ракетными установками Польша должна получить боеприпасы и учебный пакет.

Стоимость ракет обойдется польской казне в 655 миллионов долларов.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В России заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для РФ.

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Теги: армия и вооружение, Польша, США, ракетные комплексы
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Источник: korrespondent.net

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