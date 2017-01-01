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Обрушение дома в Стамбуле: число жертв растет

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Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 18 человек. Под завалами находится еще один выживший.
Из-под завалов обрушившегося дома в Стамбуле извлекают новые тела
Из-под завалов обрушившегося дома в Стамбуле извлекают новые тела

Число погибших при обрушении многоэтажного дома в Стамбуле достигло 18, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в субботу, 9 февраля.
 
"Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший. Сним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него", – цитируют чиновника турецкие СМИ.
 
Спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 500 человек. Накануне из-под завалов живыми извлекли 14 жильцов.
 
Напомним, восьмиэтажное жилое здание обрушилось в Стамбуле 6 февраля. В доме было 24 квартиры, в подвале располагалась текстильная мастерская. Одной из версий ЧП называют незаконную надстройку трех этажей.

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Теги: Турция, дом, жертвы, Стамбул, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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