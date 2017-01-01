Супруг Елизаветы II отказался от водительских прав
97-летний муж британской королевы принц Филипп после январской аварии решил отказаться от водительских прав.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в серьезное ДТП, сообщает NBC со ссылкой на Букингемский дворец.
Отмечается, что 97-летний принц Филипп принял решение добровольно сдать свои документы.
Buckingham Palace: “After careful consideration" 97-year-old Prince Philip "has taken the decision to voluntarily surrender his driving licence” following January car accident.— NBC News World (@NBCNewsWorld) 9 февраля 2019 г.
Напомним, 17 января муж королевы, управляя внедорожником Land Rover, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся в машине, однако не пострадал.
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Через два дня после этого он сел за руль автомобиля без ремня безопасности. После этого принц Филипп получил предупреждение от полиции.
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