Супруг Елизаветы II отказался от водительских прав

97-летний муж британской королевы принц Филипп после январской аварии решил отказаться от водительских прав.



Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в серьезное ДТП, сообщает NBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что 97-летний принц Филипп принял решение добровольно сдать свои документы.

Buckingham Palace: “After careful consideration" 97-year-old Prince Philip "has taken the decision to voluntarily surrender his driving licence” following January car accident. — NBC News World (@NBCNewsWorld) 9 февраля 2019 г.

Через два дня после этого он сел за руль автомобиля без ремня безопасности. После этого принц Филипп получил предупреждение от полиции.

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