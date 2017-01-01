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Супруг Елизаветы II отказался от водительских прав

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97-летний муж британской королевы принц Филипп после январской аварии решил отказаться от водительских прав.
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав
Getty Images


Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в серьезное ДТП, сообщает NBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что 97-летний принц Филипп принял решение добровольно сдать свои документы.


Напомним, 17 января муж королевы, управляя внедорожником Land Rover, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся в машине, однако не пострадал.

Королева Великобритании нарушила ПДД за рулем Range Rover

Через два дня после этого он сел за руль автомобиля без ремня безопасности. После этого принц Филипп получил предупреждение от полиции.

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Теги: королевская семья Британии, Принц Филипп, водительские права
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Источник: korrespondent.net

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