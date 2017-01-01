Трамп назвал себя "спасителем" экономики США

Дональд Трамп заявил, что американская экономика является великой, отметив, что вложил огромный вклад в ее "спасение".



Американский лидер Дональд Трамп заявил о позитивных изменениях в экономике США за время своего президентства. Об этом он написал в Twitter в субботу, 9 февраля.



Трамп сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама. Он также заявил, что экс-президент часто принимал неправильные экономические решения и тем самым создавал лишние трудности и проблемы.





Президент США заявил, что американская экономика является великой, но отметил, что вложил огромный вклад в ее "спасение". We have a great economy DESPITE the Obama Administration and all of its job killing Regulations and Roadblocks. If that thinking prevailed in the 2016 Election, the U.S. would be in a Depression right now! We were heading down, and don’t let the Democrats sound bites fool you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля2019 г. Трамп назвал "единственную проблему" экономики США



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