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Трамп назвал себя "спасителем" экономики США

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Дональд Трамп заявил, что американская экономика является великой, отметив, что вложил огромный вклад в ее "спасение".
Трамп считает себя спасителем экономики США
Трамп считает себя спасителем экономики США

Американский лидер Дональд Трамп заявил о позитивных изменениях в экономике США за время своего президентства. Об этом он написал в Twitter в субботу, 9 февраля.
 
Трамп сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама. Он также заявил, что экс-президент часто принимал неправильные экономические решения и тем самым создавал лишние трудности и проблемы.
 
Президент США заявил, что американская экономика является великой, но отметил, что вложил огромный вклад в ее "спасение".

Трамп назвал "единственную проблему" экономики США
 
Напомним, на днях Трамп во время выступления с ежегодным посланием к Конгрессу заявил об "экономическом чуде" в США.

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Теги: США, экономика, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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