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В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы

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Во французском Лионе в результате вызванного взрывом пожара погибли два человека, в том числе ребенок.
Взрыв прогремел в Лионе
Взрыв прогремел в Лионе
leprogres.fr


Во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Есть жертвы, сообщает Le Progres в воскресенье, 10 февраля.

Инцидент произошел вечером 9 февраляю Взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.

Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.

Напомним, ранее взрыв прогремел в ресторане в Греции, погибли три человека.

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Теги: Франция, дом, взрыв, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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