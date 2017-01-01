Снегопад оставил без света более 50 тысяч человек в США
Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света более 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон.
Свыше 50 тысяч человек в американском штате Вашингтон оказались без электроэнергии. Повреждение линии электропередач произошло из-за сильного снегопада и бури, сообщает Associated Press.
Основной причиной произошедшего стали деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи.
В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20 сантиментов.
Напомним, на днях Киев застыл в пробках из-за снегопада. Кроме того, столица Украины попала в топ-6 самых многоснежных городов Европы.
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