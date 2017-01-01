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Снегопад оставил без света более 50 тысяч человек в США

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Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света более 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон.
Вашингтон накрыл снежный шторм
Вашингтон накрыл снежный шторм

Свыше 50 тысяч человек в американском штате Вашингтон оказались без электроэнергии. Повреждение линии электропередач произошло из-за сильного снегопада и бури, сообщает Associated Press.
 
Основной причиной произошедшего стали деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи. 
 
В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20 сантиментов.
 

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Теги: США, снегопады, Вашингтон, электричество
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Источник: korrespondent.net

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