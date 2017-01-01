Снегопад оставил без света более 50 тысяч человек в США

Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света более 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон.

Вашингтон накрыл снежный шторм

Корреспондент