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Чехия готова вывести войска из Афганистана

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В Министерстве обороны Чехии заявили, что вслед за США готовы вывести войска из Афганистана.
Чехи готовы вывести войска из Афганистана
Чехи готовы вывести войска из Афганистана
Getty Images


Если США примут решение о выводе своих войск из Афганистана, Чехия поступит аналогично. Об этом заявил глава чешского Министерства обороны Любомир Метнар, сообщает Nоvinky.

"Если переговоры с Талибаном будут успешными и приведут к внутриполитической стабильности в Афганистане, то и безопасность должна улучшиться. В случае если дело дойдет до снижения количества или полного отвода американских войск, то мы будем на это адекватно реагировать. То есть, если из Афганистана уйдут американцы, мы тоже оттуда уйдем", – сказал министр.

Он отметил, что решение еще не принято. В Чехии следят за ходом переговоров в Афганистане, анализируют развитие ситуации в этой стране и, исходя из этого, готовы к дальнейшим действиям.

Напомним, ранее появилась информация о выводе половины войск США из Афганистана. В то же время в Белом доме заявили, что пока приказа о выводе войск из Афганистана не было.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

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Теги: Афганистан, Чехия, войска, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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