Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Таиланде в аварии двух судов пострадали дети-туристы

Комментариев: 0
В результате столкновения катера и баржи пострадали капитан, его помощник, а также пять китайских туристов, среди которых было двое детей.
Последствия столкновения катера с баржей
Последствия столкновения катера с баржей
Tambon Pa Khlok municipality

В Таиланде в столкновении катера и баржи у восточного побережья острова Ранг в провинции Пхукет пострадали семь человек, в том числе пять китайских туристов, среди которых было двое детей. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Указано, что столкновение с баржей произошло, когда скоростная лодка, на борту которой находились 10 туристов из Китая, возвращалась с острова Пхи-Пхи.

"В результате аварии пострадали капитан, его помощник, а также пять китайцев, среди которых было двое детей. Помочь добраться до суши им помогли находившиеся рядом лодки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были отправлены в больницу, а причина столкновения выясняется.

 

 

По данным издания, это уже второй за неделю инцидент, в котором пострадали китайские туристы. В минувший четверг лодка врезалась в подводную скалу и затонула у острова Самет в провинции Районг. Тогда различные травмы получили двое китайцев.

Ранее у берегов Южной Кореи перевернулось рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек.

Также сообщалось, что возле Турции затонуло судно с украинцами на борту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, Таиланд, судно, туристы, корабль, корабли, авария, китайцы, баржа, катер, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь