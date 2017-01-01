В Эфиопии упал военный вертолет с 23 людьми на борту

Упал вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Эфиопии. В результате аварии погибли три человека, еще десять получили ранения.

В Эфиопии разбился вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщили Временные силы ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей в Facebook.

Указано, что вертолет направлялся из суданского города Кадугли в пограничный район Абьей, а на его борту находились 23 человека.

"В результате аварии погибли три человека. Еще 10 получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Пострадавших доставили в больницу в Кадугли", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа 2018 года в Эфиопии потерпел крушение военный вертолет - погибли, по меньшей мере, 18 человек, среди них дети.

Также сообщалось, что на западе Венесуэлы потерпел крушение военный вертолет, пятеро военных пострадали.

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