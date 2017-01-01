В Мексике застрелили журналиста во время завтрака

Неизвестные расстреляли мексиканского радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса, который работал на станции Nuestra Region.

Мужчина был убит во время завтрака Especial

В Мексике неизвестные расстреляли радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса, работавшего на станции Nuestra Region. Об этом сообщило издание Excelsior.

Указано, что мужчина был убит во время завтрака. Инцидент произошел в муниципалитете Эмилиано-Сапата.

Известно также, что 10 февраля журналисту должно было исполниться 69 лет.

Ранее в Афганистане двое журналистов погибли в результате нападения неизвестных на радиостанцию на северо-востоке страны.

Также сообщалось, что в Киеве было совершено нападение на съемочную группу Стоп коррупции.

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