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Из-за Brexit Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест

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Наиболее ощутимо проблемы скажутся на автомобильной отрасли и ее предприятиях-поставщиках, где под угрозой оказалось около 15 тысяч сотрудников.
Из-за Brexit проблемы будут не только у Британии
Из-за Brexit проблемы будут не только у Британии
BBC
 
Институт экономических исследований в Галле сообщил, что неупорядоченный выход Великобритании из состава Европейского союза может слишком негативно отразиться на экономике ФРГ, сообщает Deutsche Welle.
 
Согласно результатам исследования экономистов, из-за "жесткого Brexit" регионы и города Германии могут потерять свыше 100 тысяч рабочих мест.
 
По их подсчетам наиболее ощутимо это скажется на автомобильной отрасли и ее предприятиях-поставщиках, где под угрозой оказалось около 15 тысяч сотрудников, которые зависят от поставок немецких автомобилей и запчастей в Великобританию.
 
 
Исследователи отмечают, что от сокращения рабочих мест пострадают именно города и населенные пункты, где размещены предприятия автопроизводителей и их поставщики.
 
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просит депутатов дать больше времени для пересмотра соглашения о Brexit. Британский парламент должен проголосовать за соглашение о Brexit не позднее 27 февраля.
 
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Теги: Германия, рабочие, Великобритания, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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