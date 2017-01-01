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В Белом доме не исключили новый "шатдаун"

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Американский лидер отвергнет новый бюджет, если в нем не будут предусмотрены средства на возведение стены с Мексикой.
Представитель Белого дома не исключил очередного "шатдауна"
Представитель Белого дома не исключил очередного "шатдауна"
 
Президент США Дональд Трамп готов после 15 февраля вновь приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в воскресенье, 10 февраля, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в эфире телекомпании NBC.
 
"Конечно, такое нельзя исключить", - отметил Малвейни, отвечая на вопрос журналиста о возможном возобновлении "шатдауна".
 
По его словам, если демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены, он его не подпишет.
 
"Разве он (президент США) может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", - подчеркнул Малвейни.
 
Напомним, в США 35 дней продолжался "шатдаун" из-за разногласий Трампа и демократов по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
 
Финансирование ряда федеральных ведомств, в том числе Госдепа, министерства внутренней безопасности, Минюста, NASA, біло приостановлено.
 
Белый дом и Конгресс 25 января договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. 

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Теги: США, Белый Дом, стена, Трамп, финансирование, Дональд Трамп, демократы, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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