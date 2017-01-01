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Трамп отрицает данные о том, что он мало работает

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Американский лидер подчеркнул, что трудится больше часов, чем почти все его предшественники.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отверг информацию о том, что он мало работает. Об этом американский лидер заявил в Twitter.

Напомним, ранее издание Axios разместило на своем сайте президентский распорядок дня, согласно которому большую часть графика Трампа занимает неопределенное "исполнительное время".

"СМИ смогли заполучить мое рабочее расписание - это было очень легко. Но об этом надо было сообщать в позитивном, а не негативном ключе. Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше часов, чем почти все прошлые президенты", - подчеркнул Трамп.
 
Он указал, что когда стал президентом, США были "в беспорядке".
 
"Вооруженные силы ослаблены, бесконечные войны, потенциальная война с Северной Кореей, дела ветеранов, высокие налоги и слишком много регулирования, проблемы с границей, иммиграцией и здравоохранением, и так далее. У меня просто не было выбора, кроме как работать подолгу!" - утверждает американский лидер.
 
 
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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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