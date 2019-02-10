Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 165 человек

В результате инцидента без вести пропавшими считаются 160 человек. Спасательные работы продолжаются.

Спасательные работы на месте прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс

Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 165 человек. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает сообщил портал Globo

Отмечается, что на данный момент опознаны тела 156 жертв трагедии. Пропавшими без вести остаются 160 человек. Отмечается, что на данный момент опознаны тела 156 жертв трагедии. Пропавшими без вести остаются 160 человек.

Спасатели задействовали 11 летательных аппаратов, 35 машин. В поисках участвуют 352 военных.

Напомним, 25 января произошел прорыв плотины в бразильском штате Минас-Жерайс. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Ранее сообщалось о 157 жертвах

В пятницу, 8 февраля, около 700 человек были эвакуированы из районов , расположенных около двух дамб компаний Vale SA и ArcelorMittal, из-за опасений новых обрушений.

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