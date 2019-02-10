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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 165 человек

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В результате инцидента без вести пропавшими считаются 160 человек. Спасательные работы продолжаются.
Спасательные работы на месте прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс
Спасательные работы на месте прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс
 
Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 165 человек. Об этом в воскресенье, 11 февраля,  сообщает сообщил портал Globo.

Отмечается, что на данный момент опознаны тела 156 жертв трагедии. Пропавшими без вести остаются 160 человек. 

Спасатели задействовали 11 летательных аппаратов, 35 машин. В поисках участвуют 352 военных.
 
Напомним, 25 января произошел прорыв плотины в бразильском штате Минас-Жерайс. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 
 
 
В пятницу, 8 февраля, около 700 человек были эвакуированы из районов, расположенных около двух дамб компаний Vale SA и ArcelorMittal, из-за опасений новых обрушений.

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Теги: Бразилия, жертвы, погибли, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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