Мадуро дал старт масштабным военным учениям

Маневры под названием Двухсотлетие Ангостуры-2019 станут самыми крупными в истории страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям Двухсотлетие Ангостуры-2019, в которых принимут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики. Трансляция выступления венесуэльского лидера велась в воскресенье, 10 февраля, в Periscope.

Учения продлятся до 15 февраля. Как указал Мадуро в своем недавнем выступлении, они станут "самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю".

Перед началом маневров глава государства прибыл в прибрежный штат Миранда, где встретился с военными и ознакомился с образцами военной техники.

В ходе учений военные отработают сценарии возможного "вторжения на территорию страны".

Корреспондент.net , 3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что не исключает возможность Как сообщал, 3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что не исключает возможность военного вторжения в Венесуэлу

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США , ЕС и ряд других стран региона и мира.

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