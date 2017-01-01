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Мадуро дал старт масштабным военным учениям

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Маневры под названием Двухсотлетие Ангостуры-2019 станут самыми крупными в истории страны.
Мадуро дал старт масштабным военным учениям
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям Двухсотлетие Ангостуры-2019, в которых принимут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики. Трансляция выступления венесуэльского лидера велась в воскресенье, 10 февраля, в Periscope.
 
Учения продлятся до 15 февраля. Как указал Мадуро в своем недавнем выступлении, они станут "самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю".
 
Перед началом маневров глава государства прибыл в прибрежный штат Миранда, где встретился с военными и ознакомился с образцами военной техники.
 
В ходе учений военные отработают сценарии возможного "вторжения на территорию страны".
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, 3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью CBS  заявил, что не исключает возможность военного вторжения в Венесуэлу.
 
Напомним,  23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

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Теги: армия и вооружение, Венесуэла, армия, военные, Мадуро, Николас Мадуро, Военные учения
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Источник: РИА Новости

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