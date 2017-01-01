Пентагон вывозит из Сирии военную технику

Срок вывода войск США с сирийской территории исчисляется неделями, пояснил глава Центрального командования.

США приступят к выводу более двух тысяч своих военнослужащих из Сирии в ближайшее время. Это подтвердил в воскресенье, 10 февраля, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.

"Речь идет, вероятно, о неделях", - заявил он, добавив, что "все будет зависеть от оперативной обстановки" в Сирии.

С 9 февраля курдские военизированные формирования при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции ведут наступление на последний бастион "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор.

"Мы не хотим держать на местах людей, которые нам не нужны и не задействованы в активной миссии", - подчеркнул Вотел.

По его словам, "выводить солдат - проще, чем оборудование", причем в настоящий момент при поддержке дополнительно переброшенных в регион сил решается именно последняя задача.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана.

Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгерк ушли в отставку.

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В январе нынешнего года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.

Источник: Русская служба DW

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