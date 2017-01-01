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Шимпанзе сбежали из вольера с помощью ветки

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Животные использовали ветку от дерева в качестве лестницы, чтобы покинуть свой вольер в зоопарке.

В зоопарке Белфаста в Северной Ирландии шимпанзе сбежал из вольера, использовав сломанные ветки деревьев. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив ее к стене.

В итоге один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени. Он прогулялся по дорожке, где ходят посетители, и вернулся к сородичам. Другие животные сидели на стене вольера.

"Они умные приматы и знают, что они не должны выходить из своего вольера, поэтому вернулись сами", - отметил владелец зоопарка.

Ранее сообщалось, что в китайском зоопарке шимпанзе научились делать уборку в собственных вольерах.

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Теги: животные, зоопарк, видео, побег, шимпанзе
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Источник: korrespondent.net

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