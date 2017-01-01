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Британия после Brexit усилит военное присутствие

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В свете растущей угрозы России Великобритания будет наращивать оружие и готовность отвечать на провокации.
Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон
Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон
 
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что после выхода из Евросоюза Лондон должен быть готов к расширению своего военного присутствия за рубежом и к действиям против стран, которые нарушают международные законы. Выдержки из его предстоящего выступления 11 февраля приводит Интерфакс.
 
"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Это момент, когда мы должны укрепить наше глобальное присутствие, нарастить смертоносность нашего оружия и его удельный вес", - намерен заявить министр.
 
К задачам страны он отнес, в том числе, и противостояние "возрождающейся России" в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
 
По его словам, страны НАТО должны развивать способности справляться с теми провокациям, которые устраивает Москва.
 
"За такие действия Россия должна дорого заплатить", - говорится в тексте выступления Уильямса.
 
В качестве демонстрации расширения своего зарубежного военного присутствия Великобритания, направит авианосец Queen Elizabeth с британскими и американскими истребителями F-35 в Средиземное море и в район Тихого океана.
 
 

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Теги: Россия, Британия, угроза, министр обороны, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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