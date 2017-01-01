В Беларуси ученик в школе зарезал учительницу и подростка

Вооруженный ножом ученик напал на школу в белорусском городе Столбцы, в результате чего погибли учительница и школьник.

В Беларуси вооруженный ножом ученик напал на одну из школ города Столбцы, в результате чего погибли учительница и школьник. Еще двое детей госпитализированы, сообщает в понедельник, 11 февраля, TUT.BY.

“11 февраля в средней школе №2 в Столбцах произошло чрезвычайное происшествие: на детей и учительницу набросился школьник с ножом“, - сообщило издание со ссылкой на два независимых источника.

Вскоре указанную информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, нападающему 15 лет, он - ученик девятого класса.

Как уточняется, нападение произошло 11 февраля около 8:05. По словам очевидцев, ученик ворвался в класс с ножом и ударил учительницу в шею. Женщина упала.

Читай также: Мочился на одноклассника: Во Львове 7-летний мальчик терроризирует учеников

“Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу“, - сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Беларуси Евгений Сачек.

Известно, что нападавшему удалось скрыться, в шести районах Минской области был введен специальный план Сирена. Но уже в 10:14 в МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

Ранее в Херсоне в школе №9 мать ученика третьего класса избила учительницу-пенсионерку на глазах детей, а потом бежала за ней в кабинет директора.