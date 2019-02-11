В США заявили о неэффективности санкций против РФ

В Палате представителей США считают, что отсутствие последовательной стратегии Белого дома подорвали эффективность антироссийских санкций.

Антироссийские санкции США неэффективны – об этом говорится в меморандуме финансового Комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает в понедельник, 11 февраля, Интерфак-Украина.

В документе говорится, что санкции не помогли сдержать Россию от "вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности". Также отмечается отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме. По словам авторов меморандума, отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома подорвали эффективность антироссийских санкций.

"Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам, в то время как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия", - указано в документе.

При этом в меморандуме раскритиковали решение Минфина США о выведении из-под санкций трех компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Конгрессмены отмечают, что несмотря на сокращение доли в компаниях, Дерипаска сможет сохранить контроль над En+, РусАлом и Евросибэнерго. Сам же Дерипаска находится под санкциями США в связи с тем, что на Западе его тесно связывают с Кремлем, а также считают деловым партнером экс-советника Дональда Трампа Пола Манафорта, которого в США обвиняют в деятельности против интересов США.

"Решение Минфина США об исключении этих компаний из "черного списка" может привести к их попаданию в "белые списки", что позволит им привлекать иностранный капитал", - отмечают в комитете Палаты представителей, подчеркивая, что компании могут помогать Кремлю "вести деятельность против интересов США".

Заседание комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам, посвященное, в том числе, санкциям Вашингтона в отношении Москвы, Каракаса, Пхеньяна и Тегерана назначено на 12 февраля.

Как известно, после промежуточных выборов в США в 2018 году большинство мест в Палате представителей заняли конгрессмены из Демократической партии США, таким образом, с 2019 года контроль над комитетами Палаты представителей перешел демократам, активно критикующим деятельность республиканской администрации США.

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