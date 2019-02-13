В США заявили, что не планируют в Венесуэле военную операцию

Специальный представитель США по Венесуэле отрицает возможность американских военных действий в стране.

Соединенные Штаты не готовят военную операцию в Венесуэле. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил американский представитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс, сообщает в среду, 13 февраля, РИА Новости.

Конгрессмены спросили Абрамса, готовится ли такая операция, на что он ответил: "Это не является политикой США. Наша политика - это преследовать гуманитарные, экономические, дипломатические пути по поддержке желания венесуэльского народа по осуществлению демократических преобразований".

Абрамс также добавил, что военная операция - "это не тот путь, который мы предпочитаем, и не тот путь, по которому мы идем".

Ранее на тех же слушаниях глава иностранного комитета палаты представителей Элиот Энгел заявил, что Конгресс не собирается выдавать администрации разрешение на военные действия против Венесуэлы, если администрация запросит такое разрешение.

Напомним, в начале февраля президент Трамп заявил, что не исключает введения войск в Венесуэлу.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Венесуэле начались масштабные военные учения с участием россиян.

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