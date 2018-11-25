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В Сенате США предложили новые санкции против РФ

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Американские законодатели, в частности, инициировали меры против Москвы за события в Керченском проливе.
Группа сенаторов США предложила усилить санкции против России
Группа сенаторов США предложила усилить санкции против России
Reuters (архивное фото)
 
Группа американских сенаторов в среду, 13 февраля, представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
В заявлении сенатского комитета по иностранным делам говорится, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Бобо Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.
 
Меры предлагается ввести в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за события в Украине.

Список мер, который предлагают сенаторы, делится на две части.

Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они касаются "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах".

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести ограничения, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Также американские законодатели хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора и российских "политических фигур, олигархов, членов их семей и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций касается российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудников ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов на России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.

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Теги: США, законопроект, санкции, сенатор, Сенат США, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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