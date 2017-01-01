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Папа Римский обсудил с Microsoft искусственный интеллект

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Во время встречи с понтификом президент компании затронул проблему необходимости использования искусственного интеллекта на благо общества.
Брэд Смит и Папа Римский Франциск
Брэд Смит и Папа Римский Франциск
 
Папа Римский Франциск принял президента компании Microsoft Брэда Смита вечером 13 февраля в Ватикане. Об этом сообщил официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.

Отмечается, что понтифик обсудил со Смитом перспективы разработок в области искусственного интеллекта.

В ходе беседы президент компании, в частности, затронул проблему необходимости использования искусственного интеллекта на благо общества, а также рассказал о некоторых путях преодоления существующего разрыва в развитии цифровых технологий на глобальном уровне.

Во время визита в Ватикан Смита сопровождал видный куриальный иерарх, президент Папской академии жизни архиепископ Винченцо Палья.
 
Гости сообщили папе Франциску, что Microsoft вместе с академией намерены учредить специальную международную премию в области этики искусственного интеллекта.
 
Ранее Папа Римский Франциск предупредил об опасности изменения климата. Он призвал энергетические компании перейти на чистые виды топлива.
 

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Теги: Microsoft, Папа Римский, искусственный интеллект, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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