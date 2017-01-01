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ДТП с автобусом в Северной Македонии: 13 погибших

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В результате аварии 30 человек получили ранения, в том числе беременная женщина. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
В Северной Македонии автобус слетел с трассы
В Северной Македонии автобус слетел с трассы
 
В Северной Македонии 13 февраля пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии 13 человек погибли и более 30 получили ранения, сообщает The Straits Times
 
Отмечается, что в среду вечером автобус слетел с трассы между городами Скопье и Тетово и перевернулся. Всего в нем находились 50 человек.
 
"В клиники приняты 30 человек, среди них - одна беременная женщина с легкими травмами, а один пациент в критическом состоянии. Общее число жертв - 13 человек, из которых семь погибли на месте, пятеро скончались в больнице", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Венко Филипче.
 
Причины аварии устанавливаются, на месте происшествия работают экстренные службы и полиция.
 
 
 
Ранее сообщалось, что полиция завершила расследование ДТП с участием актеров Дизель шоу, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

Напомним, 12 февраля Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию.

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Теги: ДТП, фото, авария, Македония, жертвы, автобус, погибли
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Источник: korrespondent.net

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