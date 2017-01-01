СМИ: Блумберг выделит $500 млн на борьбу с Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка планирует потратить средства на предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии. Неизвестно, будет ли он выдвигаться сам, или поддержит однопартийца.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен потратить минимум 500 миллионов долларов, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа на второй срок.

Пока неизвестно, намерен ли миллиардер в 2020 году сам выдвинуться от Демократической партии или же его средства будут инвестированы в "беспрецедентную кампанию" другого кандидата, сообщает в среду, 13 февраля, издание Politico, ссылаясь на неназванных демократов.

Выдвигаясь на пост мэра Нью-Йорка, Блумберг потратил на избирательную кампанию 100 миллионов долларов, заявил его советник Кевин Шики.

При этом 500 миллионов, запланированные для нынешней кампании, могут стать лишь началом трат - они пойдут на прохождение партийных праймериз. Эта сумма составляет примерно 1% от общего состояния Блумберга, которое оценивается приблизительно в 50 миллиардов долларов.

С конца ноября на Блумберга работает команда политтехнологов, которые разрабатывают "план А" и "план Б".

Согласно первому сценарию, миллиардер сам выдвигается на пост президента от Демократической партии.

"План Б" предполагает, что Блумберг использует все данные, начиная от тщательно исследованных анкет избирателей до данных опросов на темы, которые наиболее волнуют электорат, чтобы помочь выдвинутому демократами кандидату "окончить срок президентства Трампа".

Майкл Блумберг в 2001 году заступил на пост мэра Нью-Йорка, впоследствии он дважды переизбирался.

Изначально миллиардер баллотировался от Республиканской партии. В прошлом году он вступил в Демократическую партию.

Источник: Русская служба DW

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