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Продюсер BBC заявил о постановочных сценах после химатаки в Думе

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Риам Далати утверждает, что атака в Восточной Гуте была, однако сцена в госпитале является постановочной.
Разрушенные улицы сирийской Думы
Разрушенные улицы сирийской Думы
 
Продюсер службы BBC по Сирии Риам Далати заявил 13 февраля, что сцены в госпитале после химической атаки в сирийском городе Дума были постановочными. Об этом он сообщил в Twitter.
 
"Спустя почти шесть месяцев расследования я могу подтвердить без тени сомнения, что сцены в госпитале Думы были постановочные. Погибших в больнице не было", - написал Далати.
 
 
 
Он также подчеркнул, что химатака была, но использовался не зарин.
 
"Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ред.) подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта", - утверждает Далати.
 
Напомним, 7 апреля 2018 года появились сообщения о том, что сирийские правительственные силы применили в городе Дума отравляющий газ против боевиков и мирного населения.
 
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли удары по объектам в Сирии, которые связанны с производством и хранением химоружия.
 
В РФ заявили, что факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден, а съемки на месте инцидента носят постановочный характер

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Теги: Сирия, BBC, продюсер, химическое оружие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    14.02.2019, 05:41
Оценка:  0
Антибес
Ах ты ж агент Путина!Да как ты посмел такое заявить!Ты знаешь что теперь куча пуканов наших шоколадных псевдопатриотов сдетонирует с оглушительным звуком!!!)))))))))))
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