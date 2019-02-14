Продюсер BBC заявил о постановочных сценах после химатаки в Думе

Риам Далати утверждает, что атака в Восточной Гуте была, однако сцена в госпитале является постановочной.

Продюсер службы BBC по Сирии Риам Далати заявил 13 февраля, что сцены в госпитале после химической атаки в сирийском городе Дума были постановочными. Об этом он сообщил в Twitter.

"Спустя почти шесть месяцев расследования я могу подтвердить без тени сомнения, что сцены в госпитале Думы были постановочные. Погибших в больнице не было", - написал Далати.

Он также подчеркнул, что химатака была, но использовался не зарин.

"Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ред.) подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта", - утверждает Далати.

Напомним, 7 апреля 2018 года появились сообщения о том, что сирийские правительственные силы применили в городе Дума отравляющий газ против боевиков и мирного населения.

В РФ заявили, что факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден, а съемки на месте инцидента носят постановочный характер

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