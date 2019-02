В Лондоне самолет совершил внеплановую посадку

Самолет Boeing-777-300 авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает информационный портал Airlive на своей странице в соцсети Twitter.

По данным СМИ, самолет вылетел из аэропорта примерно в 21:35. Через полчаса сработала система предупреждения, указывающая на то, что дверь самолета в грузовом отсеке не была плотно закрыта. Для безопасности пассажиров пилот решил вернуться обратно в аэропорт Хитроу.

LIVE Thai Airways #TG917 Boeing 777-300 to Bangkok just returned to London Heathrow after one hour flight - reason unknown https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/QAPfCViSan