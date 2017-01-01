Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Лондоне самолет совершил внеплановую посадку

Комментариев: 0
Лайнер вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета.

Самолет Boeing-777-300 авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает информационный портал Airlive на своей странице в соцсети Twitter.

По данным СМИ, самолет вылетел из аэропорта примерно в 21:35. Через полчаса сработала система предупреждения, указывающая на то, что дверь самолета в грузовом отсеке не была плотно закрыта. Для безопасности пассажиров пилот решил вернуться обратно в аэропорт Хитроу. 

Ранее самолет не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.

Также сообщалось, что в аэропорту Бирмингема на видео сняли экстремальную посадку самолета Airbus A320 авиакомпании Air France. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, Лондон, видео, аэропорт, экстренная посадка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь