В Риме подрались футбольные фанаты: четверо раненых
В центре Рима в среду, 13 февраля, во время столкновения болельщиков футбольных клубов Лацио и Севилья четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает Il Messaggero.
В драке приняли участие около 40 человек.
По данным СМИ, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены четыре человека. Двое из них оказались гражданами Испании, еще один гражданином Англии. О национальности четвертого пострадавшего не сообщается.
Один человек находится в критическом состоянии.
Cмотрите фотогалерею: В Риме подрались футбольные фанаты: четверо раненых
Scontri al quartiere #Monti a #Roma tra tifosi #LazioSiviglia. Si parla di 3 feriti spagnoli #ultras pic.twitter.com/YG0ix12QJd— MarioPisanoo (@MPisanoo) 13 февраля 2019 г.
Напомним, 13 февраля в Киеве произошла драка между фанатами Динамо и Айнтрахта.
Также сообщалось, что в Одессе трижды подрались футбольные фанаты.
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