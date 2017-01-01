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В Риме подрались футбольные фанаты: четверо раненых

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В результате драки с ножевыми ранениями госпитализированы четыре человека.
Инцидент случился в центре Рима
Инцидент случился в центре Рима

В центре Рима в среду, 13 февраля, во время столкновения болельщиков футбольных клубов Лацио и Севилья четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает Il Messaggero.

В драке приняли участие около 40 человек.

По данным СМИ, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены четыре человека. Двое из них оказались гражданами Испании, еще один гражданином Англии. О национальности четвертого пострадавшего не сообщается.

Один человек находится в критическом состоянии.

 

 

Напомним, 13 февраля в Киеве произошла драка между фанатами Динамо и Айнтрахта.

Также сообщалось, что в Одессе трижды подрались футбольные фанаты.

 

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Теги: футбол, Италия, фото, драка, Рим, фанат, фанаты, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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