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В Турции задержали полсотни боевиков ИГИЛ

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Местная полиция провела спецоперацию по задержанию сирийских боевиков по пяти адресам.
Турецкие силовики задержали боевиков ИГИЛ
Турецкие силовики задержали боевиков ИГИЛ
trend.az

На западе Турции полиция провела операцию по задержанию 52 граждан Сирии, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что операция прошла по пяти адресам. Задержанные допрашиваются сотрудниками местного управления безопасности.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее было объявлено о победе над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. По данным США, под контролем Исламского государства в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков.

Как сообщалось, на данный момент террористы контролируют лишь один регион в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.

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Теги: Турция, Сирия, задержание, Боевики, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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