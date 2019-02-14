В России отреагировали на планы США по санкциям
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что серьезно говорить об инициативе американских сенаторов невозможно.
В МИД России не считают нужным оценивать серьезно очередные законотворческие инициативы американских сенаторов. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в четверг. 14 февраля, сообщает РИА Новости.
"Это уже случай медицинский", - сказала Захарова.
"Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном, невозможно", - добавила она.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что за новым "антироссийским законопроектом" США стоит попытка вытеснить конкурентоспособные компании РФ с рынка.
"За этим проявлением эмоций стоит абсолютно конкретный прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами. Подход, иногда граничащий с рэкетирством. Я имею в виду различные положения законопроектов, в том числе и того, о котором вы говорите, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием. Это ни что иное, как просто попытка мерами нечестной конкуренции вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции", - сказал Песков.
Он отметил, что Россия с этим не согласна и считает это неприемлемым.
"Считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли и иметь очень пагубные последствия. Я уже не говорю о возможных негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношениях", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
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