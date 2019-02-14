В России отреагировали на планы США по санкциям

"За этим проявлением эмоций стоит абсолютно конкретный прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами. Подход, иногда граничащий с рэкетирством. Я имею в виду различные положения законопроектов, в том числе и того, о котором вы говорите, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием. Это ни что иное, как просто попытка мерами нечестной конкуренции вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия с этим не согласна и считает это неприемлемым. "Считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли и иметь очень пагубные последствия. Я уже не говорю о возможных негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношениях", - добавил пресс-секретарь президента РФ.