В США самолет попал в зону турбулентности: пятеро пострадавших

Самолет, летевший из штата Калифорния в Вашингтон, попал в зону сильнейшей турбулентности. От сильной тряски пострадали пять человек. Об этом в среду, 13 февраля, пишет Reno Gazette Journal.

В результате воздушное судно совершило экстренную посадку в городе Рено (штат Невада).

Трое из пяти пострадавших были сразу же доставлены в больницу.

Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines, которая принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

RT @kron4news CRAZY VIDEO from the Delta flight heading to Seattle from SoCal that was forced to make an emergency landing in Reno. : Joe Justice, Scrum Inc. Full Story: https://t.co/phTb4lcvDb pic.twitter.com/QFWPEq30Br