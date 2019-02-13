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В США самолет попал в зону турбулентности: пятеро пострадавших

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Самолет совершил экстренную посадку в городе Рено штата Невада.

Самолет, летевший из штата Калифорния в Вашингтон, попал в зону сильнейшей турбулентности. От сильной тряски пострадали пять человек. Об этом в среду, 13 февраля, пишет Reno Gazette Journal.

В результате воздушное судно совершило экстренную посадку в городе Рено (штат Невада).

Трое из пяти пострадавших были сразу же доставлены в больницу.

Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines, которая принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Накануне в Лондоне самолет, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета.

Также сообщалось, что самолет не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.

 

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Теги: США, самолет, пассажиры, пассажирские перевозки, экстренная посадка
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Источник: korrespondent.net

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