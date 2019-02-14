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Тело Хашукджи могли сжечь в печи - полиция

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На территории генконсульства Саудовской Аравии находится печь, которая может разогреваться до тысячи градусов.
В Стамбуле рассказали, как могли избавиться от тела Хашукджи
В Стамбуле рассказали, как могли избавиться от тела Хашукджи

Полиция Стамбула в четверг, 14 февраля, обнародовала отчет, в котором выдвинула гипотезу, что тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи могли сжечь в печи, сообщает РИА Новости.

Так, по версии турецких следователей, тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть сожжено в генконсульстве королевства в Стамбуле.

"В здании генконсульства Саудовской Аравии была обнаружена печь. По мнению экспертов, она может разогреваться до тысячи градусов, при этом разрушается любая биологическая ткань без возможности обнаружить следы ДНК", - говорится в отчете.

Также отмечается, что после убийства журналиста саудовское генконсульство заказало 32 порции сырого мяса в одном из стамбульских ресторанов.

Ранее сообщалось, что расследованием убийства Хашукджи занялась комиссия ООН. Предварительные данные расследования показали, что убийство Хашукджи спланировали и совершили саудовские чиновники.

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Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство
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Источник: korrespondent.net

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