В Казахстане похищена украинская правозащитница – волонтер

Людмила Волошина отправилась в Казахстан для миссии по наблюдению за соблюдением прав человека.

В столице Казахстана Астане неизвестные похитили гражданку Украины, наблюдательницу правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani – Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Об этом сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко на своей странице в Facebook в четверг, 14 февраля.

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“Людмилу Волошину задержали в ее номере в гостинице Комфорт в Астане. Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет национальной безопасности – ред.)“, – написала она.

По данным Панченко, похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.

“Людмила Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным“, – отметила она.

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Позже Панченко добавила, что удалось дозвониться к консулу Украины в Казахстане. Он выехал в гостиницу для выяснения ситуации. При этом “горячая линия“ в посольстве Украины в Казахстане не отвечает уже третий час.

На задержание украинки уже отреагировала Итальянская Федерация по правам человека, которая потребовала ее немедленного освобождения. Указывается, что 1 февраля Волошина отправилась в Казахстан для миссии по наблюдению за соблюдением прав человека.

Как сообщалось 7 февраля, в Днепре были задержаны похитители, пытавшие предпринимателя ради денег.