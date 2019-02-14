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Минчанин сбежал из магазина с товарами, узнав их цену

Комментариев: 2
Услышав на кассе стоимость продуктов, мужчина не придумал ничего лучше, чем схватить пакет и сбежать.
В Минске мужчина сбежал из магазина с продуктами
В Минске мужчина сбежал из магазина с продуктами
belnovosti.by

Житель Минска не смог расплатиться в одном из продуктовых магазинов и сбежал с ними из магазина. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Sputnik Беларусь.

Мужчина взял в торговом зале товары, а когда услышал на кассе их цену – 27 рублей (337 грн), вместо того чтобы расплатиться, схватил пакет с продуктами и убежал. Продавцы вызвали милицию.

Похитителем оказался 56-летний житель Минска. До этого мужчина не был судим и не имел проблем с законом. Он пояснил, что был шокирован суммой, которую ему назвала кассир, поскольку у него при себе не было таких денег. Поэтому мужчина не придумал ничего лучше, чем сбежать с покупками. Он сообщил, что планировал взять деньги в долг у знакомых и расплатиться за продукты на следующий день.

Материалы передали в Следственный комитет, который даст правовую оценку действиям мужчины.

Ранее сообщалось, что в Измаиле рецидивист украл куртку во время заседания суда. А в Одессе грабители забежали в полицию, скрываясь с места преступления. 

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Теги: Беларусь, кража, курьез, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    14.02.2019, 19:10
Оценка:  0
Антибес
К нам в Киев тебе нужно,дядька.На кассе услышишь такую сумму что уже никуда не убежишь,ибо помрёшь от шока!
Лонгард    14.02.2019, 19:39
Оценка:  -1
Лонгард
неее....в Москву ему нужно))
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