США и Южная Корея обсудили ядерное разоружение КНДР

На встрече были также затронуты вопросы выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР и межкорейского сотрудничества.



Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в четверг, 14 февраля, обсудили вопрос денуклеаризации КНДР.



"Хорошая встреча состоялась с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в Варшаве, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР", - написал Помпео в Twitter.



Также главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили укрепление трехсторонних отношений США, Южной Кореи и Японии и сотрудничество в Индо-тихоокеанском регионе.



Ранее сообщалось, что Северная Корея, несмотря на переговоры с США о денуклиаризации, продолжила производить ядерное топливо.

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