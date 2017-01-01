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США и Южная Корея обсудили ядерное разоружение КНДР

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На встрече были также затронуты вопросы выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР и межкорейского сотрудничества.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в четверг, 14 февраля, обсудили вопрос денуклеаризации КНДР.
 
"Хорошая встреча состоялась с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в Варшаве, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР", - написал Помпео в Twitter.
 
Также главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили укрепление трехсторонних отношений США, Южной Кореи и Японии и сотрудничество в Индо-тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, несмотря на переговоры с США о денуклиаризации, продолжила производить ядерное топливо.

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Теги: США, Южная Корея, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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