Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане

Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 располагался в 617 километрах от территории Португалии.



Сильное землетрясение произошло в северной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 располагался в 617 километрах к юго-западу от муниципалитета Лажиш-даш-Флориш (Португалия) на острове Флориш. Угроза цунами не объявлялась.



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