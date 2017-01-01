Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 располагался в 617 километрах от территории Португалии.
Сильное землетрясение произошло в северной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 располагался в 617 километрах к юго-западу от муниципалитета Лажиш-даш-Флориш (Португалия) на острове Флориш. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, ранее возле Курил зафиксировали сильное землетрясение. Кроме того, мощное землетрясение произошло на Филиппинах.
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