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Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 располагался в 617 километрах от территории Португалии.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Flickr/ Matt Katzenberger

Сильное землетрясение произошло в северной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,2 располагался в 617 километрах к юго-западу от муниципалитета Лажиш-даш-Флориш (Португалия) на острове Флориш. Угроза цунами не объявлялась.
 

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Теги: Землетрясения, Атлантический океан, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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