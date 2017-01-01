Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Шатдаун" отменяется: сенат США утвердил бюджет

Комментариев: 0
На строительство стены с Мексикой американский Сенат выделил 1,37 млрд вместо 5,7 млрд долларов.
В Сенате США утвердили бюджет для предотвращения "шатдауна"
В Сенате США утвердили бюджет для предотвращения "шатдауна"
Getty Images

Сенат Конгресса США в четверг, 14 февраля, утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США для предотвращения "шатдауна", который мог наступить 15 февраля, передает The Hill.
 
Финансирование принято до сентября текущего года. Однако, в бюджете не предусмотрено выделения нужных 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Взамен Сенат проголосовал за выделение лишь 1,37 млрд долларов.
 
Теперь законопроект должна принять Палата представителей, а затем документ передадут президенту Дональду Трампу.
 
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бюджет, США, конгресс, шатдаун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь