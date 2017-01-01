"Шатдаун" отменяется: сенат США утвердил бюджет

На строительство стены с Мексикой американский Сенат выделил 1,37 млрд вместо 5,7 млрд долларов.

В Сенате США утвердили бюджет для предотвращения "шатдауна" Getty Images



Сенат Конгресса США в четверг, 14 февраля, утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США для предотвращения "шатдауна", который мог наступить 15 февраля, передает Сенат Конгресса США в четверг, 14 февраля, утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США для предотвращения "шатдауна", который мог наступить 15 февраля, передает The Hill

Теперь законопроект должна принять Палата представителей, а затем документ передадут президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в стране.

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