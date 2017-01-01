Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

Американский президент Дональд Трамп прошел медобследование, по результатам которого врачи сообщили об "отличном состоянии".



Стали известны результаты второго медицинского освидетельствования здоровья президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News

Трамп проходил медицинское обследование 8 февраля в течение четырех часов в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида штата Мериленд.



По информации директора этого медицинского учреждения Шона Конли, после проведения всех необходимых анализов, лабораторных исследований и рекомендаций, врачи заключили, что состояние здоровья у 72-летнего президента отличное.



"Функции печени, почек и щитовидной железы Трампа, а также электролиты и показатели крови – все "в норме", – заявил Конли.







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Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что У Трампа было зафиксировано давление 118 на 80 и что тот за год прибавил в весе, страдая ожирением.Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что Трамп находится в превосходной физической форме , а его психическое здоровье не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес американского лидера.

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