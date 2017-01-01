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Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

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Американский президент Дональд Трамп прошел медобследование, по результатам которого врачи сообщили об "отличном состоянии".
Стало известно о состоянии здоровья Трампа
Стало известно о состоянии здоровья Трампа
 
Стали известны результаты второго медицинского освидетельствования здоровья президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
 
Трамп проходил медицинское обследование 8 февраля в течение четырех часов в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида штата Мериленд. 
 
По информации директора этого медицинского учреждения Шона Конли, после проведения всех необходимых анализов, лабораторных исследований и рекомендаций, врачи заключили, что состояние здоровья у 72-летнего президента отличное. 
 
"Функции печени, почек и щитовидной железы Трампа, а также электролиты и показатели крови – все "в норме", – заявил Конли.
 
У Трампа было зафиксировано давление 118 на 80 и что тот за год прибавил в весе, страдая ожирением.

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Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что Трамп находится в превосходной физической форме, а его психическое здоровье не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес американского лидера.

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Теги: США, здоровье, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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