Палата представителей США приняла бюджет

Бюджет предполагает выделение 1,37 миллиарда долларов на строительство стены на границе США и Мексики.



Большинство членов Палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса.

Теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.

Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше 5,7 млрд долларов, которые требовал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet