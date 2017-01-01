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Палата представителей США приняла бюджет

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Бюджет предполагает выделение 1,37 миллиарда долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Палата представителей США одобрила прекращение "шатдауна"
Палата представителей США одобрила прекращение "шатдауна"
Reuters (архів)


Большинство членов Палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса.

Теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.

Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше 5,7 млрд долларов, которые требовал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявить чрезвычайное положение в стране.

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Теги: бюджет, США, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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