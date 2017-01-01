Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадуро рассказал о двух тайных переговорах с США

Комментариев: 0
Переговоры от лица Каракаса с Вашингтоном ведет глава МИД Венесуэлы. Для этого он дважды ездил в Нью-Йорк.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
facebook.com/NicolasMaduro


Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью Assiciated Press сообщил, что его министр иностранных дел Хорхе Арреаса недавно провел секретные переговоры с спецпредставителем Госдепартамента США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. 

По его словам, две встречи проходили в Нью-Йорке и продолжались несколько часов. Арреаса, находясь в Нью-Йорке, пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу в частном порядке, публично или тайно.

"Если он (Абрам – ред.) хочет встретиться, просто скажите мне, когда, где и как, и я буду там", –сказал Мадуро.

По данным источников издания, встречи состоялись 26 января и 11 февраля. Абрамс настаивал на том, что США будут продолжать добиваться отставки Мадуро, даже если военные Венесуэлы продолжат его поддерживать.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что официальные лица США готовы встретиться с "бывшими должностными лицами Венесуэлы, включая самого Мадуро, чтобы обсудить планы по его уходу с поста президента".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь